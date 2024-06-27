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В Ижевске с 27 июня по 1 июля вновь ограничат движение транспорта по улице Ленина

10:00, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске с 27 июня по 1 июля вновь ограничат движение транспорта по улице Ленина
10:00, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
10
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#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#ремонт дорог\n#ограничение движения
Фото: ИА «Сусанин»
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0

Также «Ижводоканал» займётся проблемным колодцем на перекрёстке с улицей Коммунаров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается капитальный ремонт проезжей части на улице Ленина. Как сообщает пресс-служба администрации города для этого временно перекроют движение на ряде участков, начиная с вечера четверга, 27 июня.

Так, с 20:30 27 июня до 05:00 1 июля будет закрыто движение трамваев на участке от улицы Карла Маркса до улицы Орджоникидзе. Движение автотранспорта ограничат на перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров.

Здесь на перекрёстке «Ижводоканал» проведёт работы по ремонту и замене канализационного трубопровода и колодцев, один из которых находится прямо под трамвайными путями. Для этого будет разобрана старая рельсошпальная решётка.

После завершения ремонта канализационного колодца на этом участке подрядная организация уложит новые трамвайные пути.

Также на ул. Ленина продолжаются демонтажные работы на участке тротуара от ул. Красноармейская в сторону ул. Пушкинская по четной стороне.

Отмечается, что движение трамваев в эти дни будет организовано:

- 2, 10, 12 маршруты закрыты.

- 4 маршрут (движение будет осуществляться только 28 июня): ул. Промышленная - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - ул. Серова - ул. Кирова - Сквер металлургов.

- 5 маршрут: Буммаш - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - ул. Огнеупорная.

- 8 маршрут: ул. Промышленная - Буммаш.

- 11 маршрут: ул. Промышленная - ул. Ворошилова.

В понедельник, 1 июля, в 05:00 трамваи возобновят движение по прежним маршрутам.

10:00, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
10
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#ремонт дорог\n#ограничение движения