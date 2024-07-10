Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

На Копровом проезде в Ижевске скорректируют расстановку пешеходных переходов

11:40, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На Копровом проезде в Ижевске скорректируют расстановку пешеходных переходов
11:40, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
15
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#проезд Копровый
Фото: администрация Ижевска
15
0

Также решено сделать тротуар на всём протяжении дороги.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт на проезде Копровом в Ижевске продолжается. Накануне, 9 июля, глава города Дмитрий Чистяков вновь побывал на объекте и встретился с руководителями компаний, расположенных вблизи этой улицы. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях.

«Рассказали предпринимателям наш план. Обсудили, как будут выполнены съезды с основной дороги на прилегающие территории. Задача, которую ставим перед подрядчиком, — сделать дорогу максимально комфортной и безопасной. Поэтому будем корректировать расстановку пешеходных переходов, планируем выполнить тротуар на всём протяжении дороги», — подчеркнул Дмитрий Чистяков.

Он также заверил, что ресайклинг основания проезжей части начнут на этой неделе, дорожники будут работать в основном ночью, чтобы сильно не мешать проезду транспорта. Полностью движение перекрывать не будут.

Напомним, ранее премьер-министр Удмуртии объяснил отказ от идеи укладки бетонного основания в пользу ресайклинга на проезде.

11:40, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
15
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#проезд Копровый