На Копровом проезде в Ижевске скорректируют расстановку пешеходных переходов

Ижевск. Удмуртия. Ремонт на проезде Копровом в Ижевске продолжается. Накануне, 9 июля, глава города Дмитрий Чистяков вновь побывал на объекте и встретился с руководителями компаний, расположенных вблизи этой улицы. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях.

«Рассказали предпринимателям наш план. Обсудили, как будут выполнены съезды с основной дороги на прилегающие территории. Задача, которую ставим перед подрядчиком, — сделать дорогу максимально комфортной и безопасной. Поэтому будем корректировать расстановку пешеходных переходов, планируем выполнить тротуар на всём протяжении дороги», — подчеркнул Дмитрий Чистяков.

Он также заверил, что ресайклинг основания проезжей части начнут на этой неделе, дорожники будут работать в основном ночью, чтобы сильно не мешать проезду транспорта. Полностью движение перекрывать не будут.

Напомним, ранее премьер-министр Удмуртии объяснил отказ от идеи укладки бетонного основания в пользу ресайклинга на проезде.