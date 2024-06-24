В Удмуртии капитально отремонтируют региональную дорогу Гавриловка-Первомайский

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе капитально отремонтируют дорогу Гавриловка-Первомайский, которая стала лидером рейтинга самых значимых объектов в муниципалитете, которые планируется отремонтировать по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Контракт с подрядчиком уже подписан. Ремонт выполнит компания «Дорожник», работающая в Удмуртии уже не первый год. Уже готовится строительная площадка, а также заготавливаются необходимые материалы.

В конце июня подрядчик приступит к ремонту, который планируется завершить в сентябре 2024 года. Протяжённость дороги 4,8 км.

«Здесь запланировано восстановление профиля дороги, будут установлены три водопропускные трубы. Будет полностью заменено основание проезжей части, уложено два слоя асфальтобетона, отсыпаны и укреплены обочины вне населенных пунктов. А в населенных пунктах Гавриловка и Первомайский будут обустроены тротуары и освещение. <…> Помимо проведения основных дорожных работ, подрядчик будет обеспечивать круглогодичный надлежащий уровень содержания объекта до 30 ноября 2031 года. То есть это дополнительная мотивация работать качественно. Чем лучше будут выполнены работы, тем меньше затрат будет при дальнейшем обслуживании дороги», — написал Алексей Горбачёв.