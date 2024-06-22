На время ремонта проезда Копрового в Ижевске полностью перекрывать движение по нему не будут

Ижевск. Удмуртия. Дорожники продолжают ремонт тротуара на проезде Копровом в Ижевске. Об этом проинформировал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

Напомним, тротуар начали ремонтировать 17 июня.

«Дорожники сняли старое покрытие, готовят подушку основания. Это единственный безопасный проход для сотрудников промплощадок вдоль проезда. Когда начнётся ремонт дороги, люди смогут комфортно передвигаться по тротуару», — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что про ремонт самого проезда администрация не забыла. 21 июня прошли торги на дополнительный объём работ. Это будет ресайклинг основания — создание под асфальтовым покрытием монолитной бетонной плиты, чтобы решить проблему разрушения асфальта тяжёлой техникой, которая по улице курсирует постоянно. Подрядчик уже заказал материалы.

«В конце следующей недели стартует долгожданный ремонт проезжей части. Полностью перекрывать проезд мы не будем, но движение на время ремонта там может быть затруднено», — отметил градоначальник.

Также напомним, что конец июня был определён последний раз администрацией Ижевска как время старта ремонта проблемной дороги.