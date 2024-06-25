В удмуртской деревне Средний Постол отремонтируют две дороги по нацпроекту

Средний Постол. Удмуртия. В деревне Средний Постол, что в Завьяловском районе Удмуртии, ремонтируют две дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщает Миндортранс республики, улицы Центральная и Береговая имеют общую протяжённость ремонтируемой части в 1,6 км.

Улица Центральная протяжённостью 870 метров ведёт сразу к двум социально значимым объектам населённого пункта – детскому саду, в котором к тому же располагаются классы для младших школьников, а также к Среднепостольской средней школе.

В ходе работ на объекте уложены водопропускные трубы, где необходимо, обновляется основание дороги. В планах установка бордюрного камня, отсыпка и укрепление обочин, укладка двух слоев нового асфальтобетона, устройство тротуаров с учетом требований доступной среды.

На соседней улице Береговой протяжённостью 740 метров также будут устроены новые тротуары, полностью обновлена проезжая часть дороги с устройством обочин и установкой необходимых дорожных знаков. Объект также является школьным маршрутом. Кроме того, эта улица — основной въезд в населенный пункт с региональной трассы «Ижевск – Ува».

Ремонт моста через ручей на улице Береговая ведётся за счёт средств бюджета Завьяловского района. На старом мосту было выявлено разрушение переходных железобетонных плит, из-за которых перед мостом постоянно появлялись просадки дорожного полотна.

В рамках ремонта предстоит обустроить монолитную шкафную стенку и выполнить сопряжение моста с дорогой. Также на мосту уложат монолитную плиту, выполнят гидроизоляцию и уложат два слоя асфальтобетона. На проезжей части появятся барьерное и перильное ограждение, с правой стороны будет организован тротуар.