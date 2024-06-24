В принятом ЕС 14-м пакете санкций предусмотрен запрет на транзит СПГ из РФ

Брюссель. Бельгия. Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Среди новых ограничительных мер – запрет на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты во избежание реэкспорта. При этом ЕС продолжит закупать российский СПГ для собственных нужд.

Кроме того, в пакете содержатся санкции против 116 физических лиц и организаций из России, обвиненных в содействии СВО.

Также пакет содержит некие «дополнительные инструменты» против обхода ранее принятых санкций. Речь идет о попытках использования для этого дочерних компаний в третьих странах. Их учредителей в ЕС обязали приложить все усилия, чтобы не допускать подобных ситуаций, передает «Интерфакс».

Сообщается, что новые санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.