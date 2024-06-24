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В принятом ЕС 14-м пакете санкций предусмотрен запрет на транзит СПГ из РФ

12:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В принятом ЕС 14-м пакете санкций предусмотрен запрет на транзит СПГ из РФ
12:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
369
0
#Евросоюз\n#Европа\n#Запад\n#Россия\n#политика\n#экономика\n#бизнес\n#торговля\n#газ\n#санкции
Фото: pxhere.com
369
0

Также в нем вводятся меры против 116 физических лиц и организаций.

Брюссель. Бельгия. Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Среди новых ограничительных мер – запрет на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты во избежание реэкспорта. При этом ЕС продолжит закупать российский СПГ для собственных нужд.

Кроме того, в пакете содержатся санкции против 116 физических лиц  и организаций из России, обвиненных в содействии СВО.

Также пакет содержит некие «дополнительные инструменты» против обхода ранее принятых санкций. Речь идет о попытках использования для этого дочерних компаний в третьих странах. Их учредителей в ЕС обязали приложить все усилия, чтобы не допускать подобных ситуаций, передает «Интерфакс».

Сообщается, что новые санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

12:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
369
0
#Евросоюз\n#Европа\n#Запад\n#Россия\n#политика\n#экономика\n#бизнес\n#торговля\n#газ\n#санкции