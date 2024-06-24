Бывшую сотрудницу Минобрнауки Удмуртии Ольгу Колударову внесли в санкционный список ЕС

Донецк. ДНР. Уроженка Ижевска, и. о. министра образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова попала в санкционный список Европейского союза. 24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, его опубликовал «Официальный журнал ЕС».

Новые ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц. Из известных людей там оказались: певец Ярослав Дронов («Шаман»), певица Полина Гагарина, актёр Иван Охлобыстин, телеведущая и трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Также в список внесли мать главы Чечни Аймани Кадырову, являющуюся президентом Регионального общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова.

Также под санкции попали, например, международный детский центр «Артек» и Институт развития Интернета (ИРИ).

В новом санкционном списке оказалась одна уроженка Удмуртии — Ольга Колударова. Ольга Павловна родилась в Ижевске, окончила УдГУ по специальности «Юриспруденция»; кандидат юридических наук. Трудовая биография началась в 2001 году с должности учителя школы №28 Ижевска.

С 2004 по 2018 годы трудилась в Минобрнауки Удмуртии, где занимала разные должности, став в итоге начальником управления по обеспечению правовой деятельности и профилактики правонарушений. Затем она стала замдиректора Департамента дополнительного образования и молодёжной политики Министерства образования и науки России. С июля 2022 года Ольга Колударова исполняет обязанности министра образования и науки ДНР.

Причина попадания под санкции в том, что, по мнению ЕС, Ольга Колударова «является одним из лиц, причастных к депортации детей из Украины для их перевоспитания в Российской Федерации. В рамках своих программ перевоспитания она сотрудничает с Рамзаном Кадыровым и «Движением первых», стремится синхронизировать законодательство так называемой «Донецкой Народной Республики» и Российской Федерации в сфере образования».