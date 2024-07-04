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Евросоюз обложил электромобили из Китая пошлинами в размере до 37,6%

15:21, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Евросоюз обложил электромобили из Китая пошлинами в размере до 37,6%
15:21, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
9
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#Китай\n#Евросоюз\n#автомобили\n#электромобили\n#конкуренция\n#санкции
Фото: pxhere.com
9
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Минимальный сбор составит 17,4% от стоимости машины.

Брюссель. Бельгия. На электромобили из Китая, ввозимые в Европу, водятся пошлины в размере до 37,6%. Данное решение начинает действовать с 4 июля, передает RT со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Отмечается, что цель данной меры – ограничить демпинг со стороны КНР. Минимальный размер пошлин на китайские электроавтомобили составит 17,4% от стоимости изделия.

В преддверии введения этих сборов в Министерстве коммерции КНР заявили, что ответственность за возможную торговую войну с Китаем полностью ляжет на плечи ЕС.

15:21, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
9
0
#Китай\n#Евросоюз\n#автомобили\n#электромобили\n#конкуренция\n#санкции