Евросоюз обложил электромобили из Китая пошлинами в размере до 37,6%

Брюссель. Бельгия. На электромобили из Китая, ввозимые в Европу, водятся пошлины в размере до 37,6%. Данное решение начинает действовать с 4 июля, передает RT со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Отмечается, что цель данной меры – ограничить демпинг со стороны КНР. Минимальный размер пошлин на китайские электроавтомобили составит 17,4% от стоимости изделия.

В преддверии введения этих сборов в Министерстве коммерции КНР заявили, что ответственность за возможную торговую войну с Китаем полностью ляжет на плечи ЕС.