Россия может применить в международных расчетах стейблкоины

Москва. Стейблкоины имеют серьезные шансы стать в России официальным средством платежа для сделок с зарубежными партнерами. Такой вариант рассматривается руководством страны, рассказал «Известиям» заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

По его словам, понимание со стороны властей имеется, необходимо лишь отрегулировать всю цепочку действий по такой схеме. В ближайшее время в ЦБ ожидают принятия соответствующего документа, добавил финансист. Данную информацию подтвердили изданию в пресс-службе Минфина.

Стейблкоин является криптовалютой, курс которой привязан к стоимости доллара США, евро, юаня, золота и других активов. Каждый из таких видов стейблкоина имеет свое название и стоимость. При этом сделки с данной криптовалютой будет трудно отслеживать регуляторам третьих стран, что актуально для желающего сотрудничать с Россией зарубежного бизнеса в условиях санкций.