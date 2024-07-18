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МОК допустил на Олимпиаду в Париже всего 15 россиян

13:31, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
МОК допустил на Олимпиаду в Париже всего 15 россиян
13:31, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Швейцария\n#Россия\n#спорт\n#МОК\n#политика\n#санкции\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада
Фото: pxhere.com
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Список опубликован на официальном сайте организации.

Лозанна. Швейцария. В летних Олимпийских играх в Париже смогут участвовать не более 15 спортсменов из России. Список опубликовал на своем официальном сайте Международный Олимпийский комитет (МОК), пишет «Российская газета».

В него вошли 7 теннисистов (Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Елена Веснина и Мирра Андреева), 3 гребца на байдарках и каноэ (Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко), 3 велогонщика (Алена Иванченко, Тамара Дронова и Глеб Сырица), а также прыгунья на батуте Анжела Бладцева и пловец Евгений Сомов.

XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российских спортсменов не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а награды россиян не будут отображаться в медальной таблице. 

13:31, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#Швейцария\n#Россия\n#спорт\n#МОК\n#политика\n#санкции\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада