Авиакомпания «NordWind Airlines» этим летом будет выполнять рейсы по маршруту Ижевск–Махачкала

Ижевск. Удмуртия. Рейсы из Ижевска в Махачкалу и обратно запустила «NordWind Airlines» совместно с авиакомпанией «Икар». Об этом сообщает пресс-служба «NordWind Airlines».

Отмечается, что эта авиакомпания является одной из крупнейших в России и имеет развитую маршрутную сеть регулярных полетов по стране. По данным «Интерфакса», Ижевск стал десятым городом в Приволжском федеральном округе, из которого авиакомпания будет напрямую летать в Махачкалу.

Рейсы запланированы с июня по сентябрь 2024 года. Летать будут самолеты «Embraer 190», рассчитанные на 110 пассажирских мест.

Из Ижевска можно будет улететь в Махачкалу во вторник и воскресенье, а из Махачкалы в Ижевск самолеты станут летать по вторникам и субботам. Полет займёт около трех часов.