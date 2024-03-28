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Авиакомпания «NordWind Airlines» этим летом будет выполнять рейсы по маршруту Ижевск–Махачкала

16:30, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Авиакомпания «NordWind Airlines» этим летом будет выполнять рейсы по маршруту Ижевск–Махачкала
16:30, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Махачкала\n#аэропорт\n#полет
Фото: ИА «Сусанин»
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Рейсы запланированы два раза в неделю.

Ижевск. Удмуртия. Рейсы из Ижевска в Махачкалу и обратно запустила «NordWind Airlines» совместно с авиакомпанией «Икар». Об этом сообщает пресс-служба «NordWind Airlines». 

Отмечается, что эта авиакомпания является одной из крупнейших в России и имеет развитую маршрутную сеть регулярных полетов по стране. По данным «Интерфакса», Ижевск стал десятым городом в Приволжском федеральном округе, из которого авиакомпания будет напрямую летать в Махачкалу. 

Рейсы запланированы с июня по сентябрь 2024 года. Летать будут самолеты «Embraer 190», рассчитанные на 110 пассажирских мест. 

Из Ижевска можно будет улететь в Махачкалу во вторник и воскресенье, а из Махачкалы в Ижевск самолеты станут летать по вторникам и субботам. Полет займёт около трех часов. 

16:30, 28 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Махачкала\n#аэропорт\n#полет