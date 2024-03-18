За февраль в Удмуртии подорожали овощи «борщевого набора»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии индекс потребительских цен за первые два месяца текущего года вырос на 7,68% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщается в документах министерства экономики республики.

Цены на продовольственные товары в феврале выросли по отношению к январю на 1,04%. Наибольший рост цен наблюдается у свеклы, капусты и моркови. Замедлился рост цен на огурцы, стали дешевле цитрусовые.

При этом зарегистрирован рост цен на мебель, телерадиотовары, лекарства и обувь.