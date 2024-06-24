Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид Человек, который построил свой город Лонгрид

Осуждённые исправительной колонии №7 в Удмуртии получили 127 православных книг

14:50, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Осуждённые исправительной колонии №7 в Удмуртии получили 127 православных книг
14:50, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#книги\n#колония\n#Православие
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
80
0

Их подарил духовный наставник учреждения.

Завьялово. Удмуртия. Исправительной колонии №7 Завьяловского района подарили 127 православных книг. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Книги передал учреждению духовный наставник ИК-7, настоятель храма Космы и Дамиана в селе Бабино, иеромонах Серафим. Молитвословы для осужденных, литература о жизни святых, а также книги о духовно-нравственном воспитании и покаянии будут храниться в библиотеке и в храме учреждения. 

Отмечается, что восемь осуждённых ИК-7 образуют православную общину. Они регулярно посещают храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», который находится на территории колонии, и участвуют в религиозных обрядах. 

«Частичка веры, заложенная в осужденном, через чтение книг, посещения обрядов и храма даст надежду на скорейшее освобождение, возвращение к своим родным и возможность начать жизнь с чистого листа», — заявил духовный наставник. 

14:50, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#книги\n#колония\n#Православие