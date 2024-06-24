Осуждённые исправительной колонии №7 в Удмуртии получили 127 православных книг

Завьялово. Удмуртия. Исправительной колонии №7 Завьяловского района подарили 127 православных книг. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Книги передал учреждению духовный наставник ИК-7, настоятель храма Космы и Дамиана в селе Бабино, иеромонах Серафим. Молитвословы для осужденных, литература о жизни святых, а также книги о духовно-нравственном воспитании и покаянии будут храниться в библиотеке и в храме учреждения.

Отмечается, что восемь осуждённых ИК-7 образуют православную общину. Они регулярно посещают храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», который находится на территории колонии, и участвуют в религиозных обрядах.

«Частичка веры, заложенная в осужденном, через чтение книг, посещения обрядов и храма даст надежду на скорейшее освобождение, возвращение к своим родным и возможность начать жизнь с чистого листа», — заявил духовный наставник.