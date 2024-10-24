Экс-замминистра просвещения Ракова выйдет из колонии в связи с изменением приговора

Москва. Реальный срок заключения, к которому была приговорена бывший замминистра просвещения России Марина Ракова, заменили на условный. Решение об этом принял Московский городской суд, пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

Это значит, что в скором времени Ракова выйдет на свободу с испытательным сроком в 5 лет. Приговоры другим фигурантам дела, в том числе бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, оставили без изменений.

Напомним, в 2022 году чиновницу задержали после объявления в розыск. 19 марта 2024 года ее отправили в колонию на 5 лет со штрафом в 900 тыс. рублей и запретом занимать должности на госслужбе в течение 2,5 лет по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Бывшую замминистра просвещения осудили за нарушения при заключении в 2019 году госконтрактов в сфере образования, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и получавших зарплату. Суммарный ущерб по данному делу оценили в 50 млн рублей.