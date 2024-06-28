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Осужденные колонии-поселения №11 в Удмуртии начали заготавливать сено

17:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Осужденные колонии-поселения №11 в Удмуртии начали заготавливать сено
17:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#колония\n#трава
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
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В планах скосить траву на площади не меньше 350 га.

Завьялово. Удмуртия. В колонии-поселении №11 в Удмуртии начали заготавливать сено. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

На территории подсобного хозяйства исправительного учреждения планируется скосить траву на площади не меньше 350 га. Для выполнения этой работы осуждённые будут использовать два трактора и три сельскохозяйственных агрегата. Сначала они скосят траву, а потом, когда она подвялится, скрутят в рулоны. 

Работы будут проводиться под руководством главного агронома исправительного учреждения. Далее сено планируется реализовать. 

17:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#колония\n#трава