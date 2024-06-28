Осужденные колонии-поселения №11 в Удмуртии начали заготавливать сено

Завьялово. Удмуртия. В колонии-поселении №11 в Удмуртии начали заготавливать сено. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

На территории подсобного хозяйства исправительного учреждения планируется скосить траву на площади не меньше 350 га. Для выполнения этой работы осуждённые будут использовать два трактора и три сельскохозяйственных агрегата. Сначала они скосят траву, а потом, когда она подвялится, скрутят в рулоны.

Работы будут проводиться под руководством главного агронома исправительного учреждения. Далее сено планируется реализовать.