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В Свердловской области сгорела колония общего режима

13:17, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Свердловской области сгорела колония общего режима
13:17, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
127
0
#Свердловская область\n#Урал\n#ФСИН\n#тюрьмы\n#колония
Фото: pxhere.com
127
0

Здание было признано непригодным для дальнейшего использования.

Ивдель. Свердловская область. Исправительную колонию общего режима № 62 сожгли сотрудники ФСИН в Ивделе Свердловской области. Здание отслужило свой срок, пишет Лента.ру со ссылкой на Ura.ru.

Как пояснил изданию начальник пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону Александр Левченко, объект решено было уничтожить таким способом в связи с износом конструкций и убыточностью дальнейшего содержания. Из здания вывезли все имущество, пригодное для дальнейшего использования, затем подожгли. Операцию заранее согласовали с властями и МЧС. 

Закрытие и ликвидация ИК-62 были запланированы в конце 2023 года. Контингент и сотрудников перевели в другие учреждения.

13:17, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
127
0
#Свердловская область\n#Урал\n#ФСИН\n#тюрьмы\n#колония