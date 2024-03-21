В Свердловской области сгорела колония общего режима

Ивдель. Свердловская область. Исправительную колонию общего режима № 62 сожгли сотрудники ФСИН в Ивделе Свердловской области. Здание отслужило свой срок, пишет Лента.ру со ссылкой на Ura.ru.

Как пояснил изданию начальник пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону Александр Левченко, объект решено было уничтожить таким способом в связи с износом конструкций и убыточностью дальнейшего содержания. Из здания вывезли все имущество, пригодное для дальнейшего использования, затем подожгли. Операцию заранее согласовали с властями и МЧС.

Закрытие и ликвидация ИК-62 были запланированы в конце 2023 года. Контингент и сотрудников перевели в другие учреждения.