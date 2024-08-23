Заключенные ИК-18 Волгоградской области захватили в заложники сотрудников ФСИН

Суровикино. Волгоградская область. Несколько сотрудников исправительной колонии №19 в Волгоградской области оказались заложниками вооруженных ножами осужденных. Инцидент произошел 23 августа, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Захват произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии, на которое пригласили несколько заключенных. Они напали на сотрудников ФСИН. Судя по фото и видео с места происшествия, распространяемых в соцсетях, как минимум один из злоумышленников имел при себе холодное оружие. По предварительным данным, погибли два человека, ранены трое. Спецназ ФСИН проводит операцию по освобождению сотрудников.

Как рассказала RT жена охранника ИК-19 Юрия Маврина, пострадавшего при захвате заложников, у него незначительное ранение уха, он находится в больнице.

Также известно, что освобожден и находится в больнице другой попавший в заложники сотрудник колонии Роман Пономарев. Об этом RT сообщили подруга его семьи. Также она подтвердила информацию об освобождении начальника ИК-19 полковника Андрея Девятова.

Колония строгого режима №19 УФСИН по Волгоградской области находится в городе Суровикино.

UPD: позднее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после нападения на сотрудников ИК-19 госпитализированы 4 человека. В регионе создан оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников.