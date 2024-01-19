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Для заключенных исправительной колонии в Удмуртии организовали крещенские купания

17:45, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Для заключенных исправительной колонии в Удмуртии организовали крещенские купания
17:45, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
204
0
#купель\n#осужденные\n#колония\n#Завьяловский район
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
204
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В мероприятии приняли участие все желающие.

Завьялово. Удмуртия. В исправительной колонии №8 Удмуртии для осужденных провели крещенские купания. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Перед купанием все желающие побывали на литургии. Затем церковный служащий освятил купель. После чего священнослужитель рассказал о праздновании Крещения и его значимости для православных христиан.

Осужденные совершали чин омовения под наблюдением медицинских работников.

Напомним, по информации ГУ МЧС, из-за сильной метели в Удмуртии сейчас работают только 5 официальных купелей: купель на акватории Воткинского пруда в районе дома №5 по улице Мира; лодочная станция ООО «Рейд» в Сарапуле; Нижний пруд в Малой Пурге; пруд села Балдейка; купель в музее-заповеднике «Лудорвай».

17:45, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
204
0
#купель\n#осужденные\n#колония\n#Завьяловский район