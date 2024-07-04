Начальник ФСИН России получил представление прокуратуры за побеги заключенных

Москва. Директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву внесли представление от Генпрокуратуры России. Причиной послужил отмеченный ранее рост числа побегов из-под стражи, пишет Коммерсантъ.

Сообщается, что о представлении и его причинах проинформировали министра юстиции РФ. После этого ФСИН провела работу, в результате которой за 5 месяцев число побегов из колоний снизилось в 3 раза.

Издание отмечает, что в июне 2024 года Аркадий Гостев сообщил, что с 2022 года в России не было зафиксировано побегов из исправительных колоний. Из СИЗО за 2 года был отмечен только 1 побег. Информации о количестве побегов из колоний-поселений приведено не было.