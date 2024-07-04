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Начальник ФСИН России получил представление прокуратуры за побеги заключенных

13:07, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Начальник ФСИН России получил представление прокуратуры за побеги заключенных
13:07, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
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#Россия\n#Генпрокуратура\n#ФСИН\n#тюрьмы\n#СИЗО\n#колония\n#побег из тюрьмы
Фото: pxhere.com
79
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В настоящее время охрана мест лишения свободы усилена.

Москва. Директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву внесли представление от Генпрокуратуры России. Причиной послужил отмеченный ранее рост числа побегов из-под стражи, пишет Коммерсантъ.

Сообщается, что о представлении и его причинах проинформировали министра юстиции РФ. После этого ФСИН провела работу, в результате которой за 5 месяцев число побегов из колоний снизилось в 3 раза.

Издание отмечает, что в июне 2024 года Аркадий Гостев сообщил, что с 2022 года в России не было зафиксировано побегов из исправительных колоний. Из СИЗО за 2 года был отмечен только 1 побег. Информации о количестве побегов из колоний-поселений приведено не было.

13:07, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Россия\n#Генпрокуратура\n#ФСИН\n#тюрьмы\n#СИЗО\n#колония\n#побег из тюрьмы