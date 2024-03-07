В колонии, где сидел «скопинский маньяк», произошли беспорядки

Пугачев. Саратовская область. Осужденные устроили погром в исправительной колонии №4 города Пугачева в Саратовской области, где отбывал срок «скопинский маньяк». Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы ФСИН России, 6 марта охранники пытались изъять запрещенный предмет у одного из заключенных. Тот оказал сопротивление. Сотрудники администрации учреждения заломили ему руки за спину. Это вызвало возмущение у других осужденных, они сломали окна и отсекающие двери в отряде.

По данным администрации, в итоге конфликт удалось уладить без применения физической силы, беспорядки прекратились.

Напомним, именно в этой колонии отбывал почти 17-летний срок житель Скопина Рязанской области Виктор Мохов. В сентябре 2000 года он похитил двоих девушек, возвращавшихся с дискотеки. Больше 3 лет преступник держал своих жертв в подземном бункере. Мохов периодически насиловал пленниц, а рождавшихся у них детей подбрасывал в медучреждения. Вырваться жертвам удалось, передав записку на волю.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» отбыл наказание и вышел на свободу. После этого он дал несколько скандальных интервью, из-за чего едва не заработал новую судимость.