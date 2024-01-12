Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид

В функционирующем как исправительный центр участке при ИК-1 Ягула появилась молельная комната

17:05, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В функционирующем как исправительный центр участке при ИК-1 Ягула появилась молельная комната
17:05, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
263
0
#церковь\n#колония\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
263
0

Комнату освятил клирик храма святых царственных мучеников.

Ижевск. Удмуртия. В участке, функционирующем как исправительный центр при ИК-1 Ягула, появилась молельная комната. Её освятил клирик храма святых царственных мучеников. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

На богослужении находились осужденные к принудительным работам. Осветивший комнату клирик Максим Ворончихин после завершения церемонии провёл с правонарушителями воспитательную беседу.

Такие встречи будут проводиться регулярно. Осужденные к принудительным работам смогут получить моральную поддержку и наставления.

17:05, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
263
0
#церковь\n#колония\n#Удмуртия