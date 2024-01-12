В функционирующем как исправительный центр участке при ИК-1 Ягула появилась молельная комната

Ижевск. Удмуртия. В участке, функционирующем как исправительный центр при ИК-1 Ягула, появилась молельная комната. Её освятил клирик храма святых царственных мучеников. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

На богослужении находились осужденные к принудительным работам. Осветивший комнату клирик Максим Ворончихин после завершения церемонии провёл с правонарушителями воспитательную беседу.

Такие встречи будут проводиться регулярно. Осужденные к принудительным работам смогут получить моральную поддержку и наставления.