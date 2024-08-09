В исправительной колонии №1 в Удмуртии открыли новое карантинное отделение

Ягул. Удмуртия. В исправительной колонии №1 в Удмуртии открылось новое карантинное отделение. Как сообщает пресс-служба УФСИН по республике, это просторное светлое помещение площадью 57 кв. метров рассчитано на 12 мест.

Пространство делится на два блока: дневного и ночного пребывания. Осуждённые будут находиться здесь до перевода в отряд. В карантинном отделении предписано находиться до 15 суток.

За это время сотрудники учреждения знакомят прибывших осуждённых с порядком и условиями отбывания наказания, правами и обязанностями, предупреждают об ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка.

Во время пребывания в карантинном отделении с осуждёнными проводятся мероприятия воспитательного характера: занятия и беседы при участии сотрудников воспитательной службы, социальных работников, психологов, педагогов и священнослужителей.