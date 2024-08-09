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В исправительной колонии №1 в Удмуртии открыли новое карантинное отделение

14:40, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В исправительной колонии №1 в Удмуртии открыли новое карантинное отделение
14:40, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ягул\n#Удмуртия\n#колония
Фото: пресс-служба УФСИН по УР
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Здесь первые 15 суток будут находиться вновь прибывшие осуждённые перед переводом в отряд.

Ягул. Удмуртия. В исправительной колонии №1 в Удмуртии открылось новое карантинное отделение. Как сообщает пресс-служба УФСИН по республике, это просторное светлое помещение площадью 57 кв. метров рассчитано на 12 мест.

Пространство делится на два блока: дневного и ночного пребывания. Осуждённые будут находиться здесь до перевода в отряд. В карантинном отделении предписано находиться до 15 суток.

За это время сотрудники учреждения знакомят прибывших осуждённых с порядком и условиями отбывания наказания, правами и обязанностями, предупреждают об ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка.

Во время пребывания в карантинном отделении с осуждёнными проводятся мероприятия воспитательного характера: занятия и беседы при участии сотрудников воспитательной службы, социальных работников, психологов, педагогов и священнослужителей.

14:40, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
7
0
#Ягул\n#Удмуртия\n#колония