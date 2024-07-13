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Малолетние преступники обыграли в футбол депутатов и чиновников Удмуртии

15:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Малолетние преступники обыграли в футбол депутатов и чиновников Удмуртии
15:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#колония\n#футбол
Фото: пресс-служба УФСИН по УР
93
0

Постояльцы воспитательной колонии завершили первый тайм со счётом 7:0, а второй — 5:2.

Ижевск. Удмуртия. Министр национальной политики Удмуртии и депутаты Госсовета республики сыграли в футбол с осуждёнными ижевской воспитательной колонии. Как сообщает пресс-служба УФСИН по УР, товарищеская встреча команд состоялась на футбольном поле учреждения.

К игре воспитанники готовились основательно. Подростки, отбывающие наказание в Ижевской ВК, рассказали, что вместе с остальными членами команды регулярно отрабатывали на поле тактические схемы и действия с мячом.

Соперниками команды осуждённых выступили представители Министерства национальной политики УР, Государственного совета УР, Гордумы Ижевска и городских спортивных организаций. В первом тайме удача сопутствовала воспитанникам: подростки забили гол в ворота противников и завершили первую часть игры со счётом 7:0.

Во второй игре команда депутатов взяла реванш и забила два гола в ворота воспитанников. Футбольный матч завершился со счетом 5:2 в пользу несовершеннолетних осуждённых. Гости учреждения отметили, что воспитанники показали хороший уровень игры. Они пожелали осужденным спортивных побед в будущем, придерживаться активной жизненной позиции, здорового образа жизни.

15:00, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#колония\n#футбол