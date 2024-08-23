СМИ назвали имена захвативших заложников в Суровикино осужденных

Суровикино. Волгоградская область. Стали известны данные заключенных, устроивших захват сотрудников ФСИН в исправительной колонии № 19 Волгоградской области. Это уроженцы Узбекистана Темур Хусинов и Рамзидин Тошев, а также Рустамчон Наврузи из Таджикистана, сообщил RT источник в силовых структурах Южного федерального округа.

По данным собеседника телеканала, они были осуждены за сбыт наркотиков и мошенничество, и оказались в местах лишения свободы впервые.

Как уже сообщалось, 23 августа осужденные ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников. ФСИН проводит операцию по их освобождению. В колонию направлены спецподразделения региональных управлений Росгвардии и ФСБ.

По неподтвержденным официально данным, злоумышленники являются сторонниками одной из запрещенных в России террористических организаций. Также сообщалось, что в обмен на освобождение захваченных сотрудников ФСИН преступники требуют вертолет и 2 млн долларов США.