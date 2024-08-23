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СМИ назвали имена захвативших заложников в Суровикино осужденных

17:21, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
СМИ назвали имена захвативших заложников в Суровикино осужденных
17:21, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Волгоградская область\n#колония\n#тюрьмы\n#осужденные\n#ФСИН\n#Росгвардия\n#ФСБ\n#пострадавшие\n#беспорядки\n#зават заложников
Фото: pxhere.com
21
0

Беспорядки произошли в ИК-19 Волгоградской области.

Суровикино. Волгоградская область. Стали известны данные заключенных, устроивших захват сотрудников ФСИН в исправительной колонии № 19 Волгоградской области. Это уроженцы Узбекистана Темур Хусинов и Рамзидин Тошев, а также Рустамчон Наврузи из Таджикистана, сообщил RT источник в силовых структурах Южного федерального округа. 

По данным собеседника телеканала, они были осуждены за сбыт наркотиков и мошенничество, и оказались в местах лишения свободы впервые.

Как уже сообщалось, 23 августа осужденные ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников. ФСИН проводит операцию по их освобождению. В колонию направлены спецподразделения региональных управлений Росгвардии и ФСБ.

По неподтвержденным официально данным, злоумышленники являются сторонниками одной из запрещенных в России террористических организаций. Также сообщалось, что в обмен на освобождение захваченных сотрудников ФСИН преступники требуют вертолет и 2 млн долларов США.

17:21, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Волгоградская область\n#колония\n#тюрьмы\n#осужденные\n#ФСИН\n#Росгвардия\n#ФСБ\n#пострадавшие\n#беспорядки\n#зават заложников