В Удмуртии пытавшегося зарезать таксиста мужчину посадили на 6,6 лет

Завьялово. Удмуртия. Суд приговорил уроженца Ижевска к шести с половиной годам в колонии строгого режима за попытку убийства водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии.

Следствием было установлено, что 28 августа 2023 года 27-летний ижевчанин доехал на такси до СНТ «Загородный» в Завьяловском районе. По приезде мужчина достал нож и напал на 60-летнего водителя, несколько раз ударив его в шею. Находящиеся рядом свидетели начали удерживать преступника. Таксисту удалось уехать и обратиться за медицинской помощью, благодаря чему он остался жив.

Ранее ижевчанин уже был судим за аналогичное нападение на водителя такси.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.