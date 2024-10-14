Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Удмуртии пытавшегося зарезать таксиста мужчину посадили на 6,6 лет

16:10, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии пытавшегося зарезать таксиста мужчину посадили на 6,6 лет
16:10, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#такси\n#Следственный комитет\n#преступление\n#колония
Фото: СУ СК РФ по Удмуртской Республике
35
0

Ранее он был судим за такое же преступление.

Завьялово. Удмуртия. Суд приговорил уроженца Ижевска к шести с половиной годам в колонии строгого режима за попытку убийства водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии.

Следствием было установлено, что 28 августа 2023 года 27-летний ижевчанин доехал на такси до СНТ «Загородный» в Завьяловском районе. По приезде мужчина достал нож и напал на 60-летнего водителя, несколько раз ударив его в шею. Находящиеся рядом свидетели начали удерживать преступника. Таксисту удалось уехать и обратиться за медицинской помощью, благодаря чему он остался жив.

Ранее ижевчанин уже был судим за аналогичное нападение на водителя такси.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

16:10, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#такси\n#Следственный комитет\n#преступление\n#колония