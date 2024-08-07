Американская радиостанция позавидовала успеху RT в странах Африки

Вашингтон. США. Телеканал RT грамотно использовал для продвижения в странах Африки историю России и СССР. Это признал СМИ-иноагент «Голос Америки»*, отмечает RT.

В материале о рекламной кампании российского СМИ на Черном континенте говорится, что телеканал активно использует нарратив, что Россия никогда не была колониальной державой, а СССР помогал многим африканским странам в борьбе за освобождение от колониального гнета. По мнению экспертов, эти аргументы имеют серьезное воздействие на жителей многих стран Африки. Пророссийские и антизападные настроения имеют широкое распространение в соцсетях на континенте, отмечается в статье на сайте радиостанции.

Ранее европейский проект по противодействию «российской пропаганде» EUvsDisinfo называл RT «самым плодовитым СМИ» и возмущался по поводу информационной кампании России в Африке.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.