Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Американская радиостанция позавидовала успеху RT в странах Африки

16:38, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Американская радиостанция позавидовала успеху RT в странах Африки
16:38, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#США\n#Россия\n#Африка\n#СМИ\n#журналистика\n#конкуренция\n#телевидение\n#радио\n#соцсети\n#история\n#рабство\n#колония\n#память\n#общество\n#политика\n#RT
Фото: pxhere.com
14
0

На стороне российского телеканала – сама история России и СССР.

Вашингтон. США. Телеканал RT грамотно использовал для продвижения в странах Африки историю России и СССР. Это признал СМИ-иноагент «Голос Америки»*, отмечает RT.

В материале о рекламной кампании российского СМИ на Черном континенте говорится, что телеканал активно использует нарратив, что Россия никогда не была колониальной державой, а СССР помогал многим африканским странам в борьбе за освобождение от колониального гнета. По мнению экспертов, эти аргументы имеют серьезное воздействие на жителей многих стран Африки. Пророссийские и антизападные настроения имеют широкое распространение в соцсетях на континенте, отмечается в статье на сайте радиостанции.

Ранее европейский проект по противодействию «российской пропаганде» EUvsDisinfo называл RT «самым плодовитым СМИ» и возмущался по поводу информационной кампании России в Африке.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

16:38, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#США\n#Россия\n#Африка\n#СМИ\n#журналистика\n#конкуренция\n#телевидение\n#радио\n#соцсети\n#история\n#рабство\n#колония\n#память\n#общество\n#политика\n#RT