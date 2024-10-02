В исправительной колонии №1 в Удмуртии в память о первом начальнике открыли мемориальную доску

Завьялово. Удмуртия. В исправительной колонии №1 в Ягуле появилась мемориальная доска, посвящённая первому начальнику учреждения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

В 1975 году в селе Ягул создали лечебно-трудовой профилакторий №2. Начальником учреждения стал майор внутренней службы Вячеслав Замятин. Под его руководством меньше года ушло на то, чтобы на территории профилактория заасфальтировать подъездные пути, построить жилые дома, складские помещения, гаражи, а также запустить производство. Ещё через год рядом начали вырубать лес и расчищать место под строительство подсобного хозяйства.

Теперь в честь Вячеслава Замятина в день образования ИК №1 1 октября открыли мемориальную доску. В качестве особого гостя на мероприятии присутствовала дочь майора Татьяна Козина.