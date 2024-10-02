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В исправительной колонии №1 в Удмуртии в память о первом начальнике открыли мемориальную доску

17:56, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В исправительной колонии №1 в Удмуртии в память о первом начальнике открыли мемориальную доску
17:56, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#колония\n#памятник
Фото: УФСИН России по Удмуртии
95
0

Под руководством Вячеслава Замятина на территории нового учреждения быстро создали инфраструктуру.

Завьялово. Удмуртия. В исправительной колонии №1 в Ягуле появилась мемориальная доска, посвящённая первому начальнику учреждения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

В 1975 году в селе Ягул создали лечебно-трудовой профилакторий №2. Начальником учреждения стал майор внутренней службы Вячеслав Замятин. Под его руководством меньше года ушло на то, чтобы на территории профилактория заасфальтировать подъездные пути, построить жилые дома, складские помещения, гаражи, а также запустить производство. Ещё через год рядом начали вырубать лес и расчищать место под строительство подсобного хозяйства. 

Теперь в честь Вячеслава Замятина в день образования ИК №1 1 октября открыли мемориальную доску. В качестве особого гостя на мероприятии присутствовала дочь майора Татьяна Козина.  

17:56, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#колония\n#памятник