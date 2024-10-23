Осуждённые в сарапульской колонии №12 будут изготавливать эвакуационные носилки для бойцов СВО

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской исправительной колонии №12 прошла встреча осуждённых с представителями волонтерской организации «Таволга», помогающей бойцам СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

В ходе встречи волонтёры рассказали о производстве носилок для переноски раненых. Теперь руками осуждённых в швейном цеху центра трудовой адаптации будут изготавливаться носилки из брезентовой ткани для эвакуации бойцов на СВО.

Ранее осуждённые этой же колонии изготавливали паракордовые браслеты, которые потом также были отправлены бойцам на передовую.