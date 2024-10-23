Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

Осуждённые в сарапульской колонии №12 будут изготавливать эвакуационные носилки для бойцов СВО

15:10, 23 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Осуждённые в сарапульской колонии №12 будут изготавливать эвакуационные носилки для бойцов СВО
15:10, 23 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
1127
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#колония\n#СВО\n#волонтёрство
Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике
1127
0

Ранее осужденные этой же колонии изготавливали браслеты из паракорда.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской исправительной колонии №12 прошла встреча осуждённых с представителями волонтерской организации «Таволга», помогающей бойцам СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

В ходе встречи волонтёры рассказали о производстве носилок для переноски раненых. Теперь руками осуждённых в швейном цеху центра трудовой адаптации будут изготавливаться носилки из брезентовой ткани для эвакуации бойцов на СВО.

Ранее осуждённые этой же колонии изготавливали паракордовые браслеты, которые потом также были отправлены бойцам на передовую.

15:10, 23 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
1127
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#колония\n#СВО\n#волонтёрство