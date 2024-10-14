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Великобританию хотят принудить к выплате 260 миллиардов долларов за рабство на Карибах

17:52, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Великобританию хотят принудить к выплате 260 миллиардов долларов за рабство на Карибах
17:52, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Великобритания\n#Латинская Америка\n#деньги\n#компенсация\n#колония\n#рабство
Фото: pxhere.com
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Эта сумма может возрасти до 25 триллионов.

Бриджтаун. Барбадос. Репарации в 260 млрд долларов США за ущерб, нанесенный эксплуатацией чернокожих рабов, хотят взыскать с Великобритании 15 стран Карибского бассейна. Эта сумма не окончательная, и может возрасти до 25 трлн долларов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.

Коллективное требование планируется предъявить на встрече глав правительств Содружества наций, которая пройдет 21 октября в Самоа. 

Сообщается, что на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2024 года премьер-министр республики Барбадос Миа Моттли от имени Карибского сообщества уже призвала к выплате репараций за рабство и колониализм. При этом долг Великобритании перед ее страной она оценила в 5 трлн долларов.

По мнению судьи Международного суда ООН Патрика Робинсона, бывшие британские колонии в Карибском море скромничают: более справедливый размер компенсаций с Лондона должен составить порядка 25 трлн долларов. Об этом он заявил в интервью Guardian в августе 2023 года. 

Кстати, эту идею ранее поддержал нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, чьи родители приехали в Великобританию из Гайаны. 

Отмечается, что прецедент выплат за рабство в Великобритании уже создан. В январе 2023 года англиканская церковь объявила о создании фонда объемом в 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов США) для искупления ошибок, допущенных в эпоху работорговли. 

17:52, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Великобритания\n#Латинская Америка\n#деньги\n#компенсация\n#колония\n#рабство