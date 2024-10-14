Великобританию хотят принудить к выплате 260 миллиардов долларов за рабство на Карибах

Бриджтаун. Барбадос. Репарации в 260 млрд долларов США за ущерб, нанесенный эксплуатацией чернокожих рабов, хотят взыскать с Великобритании 15 стран Карибского бассейна. Эта сумма не окончательная, и может возрасти до 25 трлн долларов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.

Коллективное требование планируется предъявить на встрече глав правительств Содружества наций, которая пройдет 21 октября в Самоа.

Сообщается, что на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2024 года премьер-министр республики Барбадос Миа Моттли от имени Карибского сообщества уже призвала к выплате репараций за рабство и колониализм. При этом долг Великобритании перед ее страной она оценила в 5 трлн долларов.

По мнению судьи Международного суда ООН Патрика Робинсона, бывшие британские колонии в Карибском море скромничают: более справедливый размер компенсаций с Лондона должен составить порядка 25 трлн долларов. Об этом он заявил в интервью Guardian в августе 2023 года.

Кстати, эту идею ранее поддержал нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, чьи родители приехали в Великобританию из Гайаны.

Отмечается, что прецедент выплат за рабство в Великобритании уже создан. В январе 2023 года англиканская церковь объявила о создании фонда объемом в 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов США) для искупления ошибок, допущенных в эпоху работорговли.