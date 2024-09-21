Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

В одной из колоний Казахстана взбунтовались заключенные

13:37, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В одной из колоний Казахстана взбунтовались заключенные
13:37, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#Казахстан\n#заключенные\n#колония\n#беспорядки
Фото: pxhere.com
77
0

Пострадали три человека.

Астана. Казахстан. Бунт вспыхнул в одной из исправительных колоний на юге Казахстана. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на ТАСС. 

Как пояснили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы республики, несколько осужденных в Туркестанской области отказались повиноваться администрации из-за несогласия с режимом содержания. В результате вспыхнувших беспорядков пострадали трое сотрудников учреждения. В настоящее время контроль над ситуацией восстановлен.

В колонию прибыл председатель комитета уголовно-исполнительной системы Казахстана, а также руководство Нацгвардии республики и представители надзорных органов.

13:37, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#Казахстан\n#заключенные\n#колония\n#беспорядки