В одной из колоний Казахстана взбунтовались заключенные

Астана. Казахстан. Бунт вспыхнул в одной из исправительных колоний на юге Казахстана. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы республики, несколько осужденных в Туркестанской области отказались повиноваться администрации из-за несогласия с режимом содержания. В результате вспыхнувших беспорядков пострадали трое сотрудников учреждения. В настоящее время контроль над ситуацией восстановлен.

В колонию прибыл председатель комитета уголовно-исполнительной системы Казахстана, а также руководство Нацгвардии республики и представители надзорных органов.