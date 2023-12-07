Глава Удмуртии рассказал о новых воинских подразделениях СВО

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о новых подразделениях СВО, созданных из уроженцев республики. Об этом руководитель региона рассказал в ходе «Прямой линии» 7 декабря.

«У нас формируются новые подразделения. Каждый день, у нас очень патриотически настроенные жители, и не только куют победу на заводах, но и подписывают контракты с армией России», — сказал Бречалов.

В числе недавно созданных подразделений он назвал отдельный зенитно-ракетный дивизион имени Е. Ф. Драгунова, зенитно-ракетную дивизию «Чепца», мотострелковый батальон «Вармун», батарею противотанковых управляемых ракет десантно-штурмовой дивизии «Кама».

«Естественно, основной удмуртский полк, сформированный полностью из мобилизованных, — полк имени М. Т. Калашникова», — напомнил глава Удмуртии.