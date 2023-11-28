В Удмуртии отремонтировали все запланированные в рамках БКД на 2023 год дороги

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершились дорожные работы на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2023 году в основной перечень попали 78 участков дорог общей протяженностью более 118 км. Благодаря эффективной работе региону выделили дополнительное финансирование из федерального бюджета. На эти деньги получилось отремонтировать еще 8 участков региональных трасс длиной 47,2 км.

В Якшур-Бодьинском районе на 8 объектах обновили более 6 км дорог. В том числе ремонт состоялся на участках, которые ведут к детским садам, школам, поликлиникам и больницам. Старый асфальт заменили на новый асфальтобетон, а грунтовые дороги отсыпали щебнем.

В Сарапуле в этот раз работы велись на улице Раскольникова, которая считается одной из старейших знаковых улиц города. Ранее здесь находился мужской монастырь, а сейчас местные жители и туристы приезжают сюда на смотровую площадку, расположенную на горе Урал.

Также в этом дорожном сезоне подрядчики отремонтировали 14 участков региональных дорог общей протяженностью 89,7 км в Сюмсинском, Увинском, Сарапульском, Завьяловском, Малопургинском районах республики.

Помимо этого в регионе удалось отремонтировать один из самых протяженных объектов — дорогу Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области. Отмечается, что от жителей Удмуртии поступало много жалоб на этот путь.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал, что изначально ремонт разделили на 2 части: в текущем году подрядчик должен был обновить участок длиной 8,4 км, а в 2024 году — 13,4 км. Благодаря дополнительному финансированию все работы получилось завершить за раз. Таким образом, рабочие восстановили почти 22 км дорожного полотна от Кировской области практически до Сюмсей.

Отмечается, что за время действия нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Удмуртии отремонтировали 667 км дорог.