В Удмуртии предпринимателя подозревают в хищении средств, выделенных на благоустройство школьного стадиона

Глазов. Удмуртия. Руководителя ижевской строительной компании подозревают в хищении денег из бюджета Глазовского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в октябре 2022 года компания заключила договор с одной из школ в Глазовском районе. Предметом контракта стало благоустройство стадиона.

Подозреваемый получил деньги из районного бюджета, но не провел строительные работы. Таким образом сумма причиненного ущерба составила более 1,9 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Суд может лишить его свободы на срок до 10 лет.