В связи с потеплением в Удмуртии прогнозируют подтопление моста через реку Вала

Вавож. Удмуртия. Из-за потепления в Вавожском районе может затопить низководный мост через реку Вала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Потепление прогнозируют 23 марта. Если он оправдается, то проезд по мосту на дороге деревня Новое Водзимонье – деревня Гуляево закроют.

Местным жителям напоминают, что доехать до деревни Гуляево можно будет на автомобилях повышенной проходимости в объезд: село Вавож — село Ньюрдор-Котья — деревня Лыстем — село Какмож — деревня Нижний Юсь — Гуляевская ж/д площадка — деревня Гуляево. Данный путь составит 37 км.

Помимо этого, в случае необходимости жителей района будут транспортировать с одного берега на другой. Также на месте спланирована лодочная переправа.

Угрозы подтопления деревни Гуляево нет. Ситуацию постоянно контролируют. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону «112».

Напомним, что пик паводка в Удмуртии ожидается с 15 по 24 апреля. При наихудшем сценарии развития событий в регионе могут быть затоплены 24 населенных пункта.