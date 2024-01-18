Грузоподъёмность ледовой переправы Сарапул-Борок увеличилась

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии увеличилась грузоподъёмность ледовой переправы Сарапул-Борок. Теперь переправа выдерживает до 8 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сотрудники МЧС напоминают, что выезжать на лёд вне специально оборудованных переправ запрещено. В таких местах вода может подниматься, что приводит к повышению хрупкости льда и образованию на нём трещин.

Также министерство напомнило, что лёд может быть тонким на руслах рек, в зарослях камышей, местах сброса технических вод.

Напомним, что переправу открыли 14 декабря.