Житель Австралии пустился в плавание на каноэ из гигантской тыквы

Сидней. Австралия. Каноэ из гигантской тыквы соорудил житель австралийского штата Новый Южный Уэльс Адам Фаркарсон. После этого он устроил заплыв по реке, передает «МИР 24» со ссылкой на ABC News.

Тыкву весом в 400 кг признали крупнейшей в Австралии на Пасхальной сельскохозяйственной выставке в Сиднее. Овощ назвали Тормундом в честь персонажа сериала «Игра престолов».

Однако дальнейшая судьба гигантского плода оказалась необычной для тыквы. Она стала лодкой, на которой Адам Фаркарсон пустился в плавание по реке Тумут. За отчаянным огородником наблюдали более тысячи зрителей. Кстати, после превращения тыквы в каноэ мужчина переименовал ее из Тормунда в Золушку.