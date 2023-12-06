Исчезновение двоих рыбаков в Ростовской области связали со светящимся шаром

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Двое рыбаков пропали в Ростовской области после появления на воде светящегося шара. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Мужчины перестали выходить на связь во время рыбалки 1 декабря. По данным издания, через 14 минут после того, как один из них последний раз звонил домой, рядом с лодкой появился загадочный светящийся объект в виде шара. Он попал в объектив камеры наблюдения близлежащей базы отдыха. Судя по кадрам, с которыми ознакомились родственники пропавших, самих рыбаков в лодке уже не было.

Позднее в 2 километрах от места, где видели таинственный объект, нашли перевернутую лодку, у другого берега – весло, а выше по течению — сапоги рыбаков.

Поиски пропавших спасатели ведут до сих пор.