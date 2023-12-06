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Исчезновение двоих рыбаков в Ростовской области связали со светящимся шаром

18:02, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Исчезновение двоих рыбаков в Ростовской области связали со светящимся шаром
18:02, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Ростов-на-Дону\n#река\n#МЧС\n#поиск\n#рыбалка\n#НЛО\n#загадки
Фото: pxhere.com
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Загадочный объект попал на видео.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Двое рыбаков пропали в Ростовской области после появления на воде светящегося шара. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Мужчины перестали выходить на связь во время рыбалки 1 декабря. По данным издания, через 14 минут после того, как один из них последний раз звонил домой, рядом с лодкой появился загадочный светящийся объект в виде шара. Он попал в объектив камеры наблюдения близлежащей базы отдыха. Судя по кадрам, с которыми ознакомились родственники пропавших, самих рыбаков в лодке уже не было.

Позднее в 2 километрах от места, где видели таинственный объект, нашли перевернутую лодку, у другого берега – весло, а выше по течению — сапоги рыбаков.

Поиски пропавших спасатели ведут до сих пор.

18:02, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#Ростов-на-Дону\n#река\n#МЧС\n#поиск\n#рыбалка\n#НЛО\n#загадки