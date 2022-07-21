Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Уроженка Сарапула поборется за корону первой красавицы страны

08:30, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
Уроженка Сарапула поборется за корону первой красавицы страны
08:30, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
224
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#конкурс красоты\n#Москва
Фото: Валерия Беляева "ВКонтакте"
224
0

22-летняя Валерия Беляева вышла в финал национального конкурса «Мисс Россия 2022».

Москва. Уроженка Сарапула представит Удмуртию в финале национального конкурса «Мисс Россия 2022». За корону первой красавицы страны поборется 22-летняя Валерия Беляева, сообщается на официальном сайте конкурса.

В Сарапуле Валерия училась в гимназии №18. Сейчас — студентка Высшей школы экономики. Как отмечают организаторы конкурса, своим жизненным кредо Валерия считает непрерывное самосовершенствование. Помимо основной учебы девушка изучает сферу здоровья в европейском университете долголетия и интересуется вопросами «зеленой» экономики, гендерного баланса и нового предпринимательства в России.

Отметим, в кастинге на конкурс «Мисс Россия 2022» участвовало около 150 тыс. красавиц из всех регионов страны. В финал вышли 25 лучших, среди них 12 блондинок, 12 брюнеток и одна рыженькая. Одной из задач конкурса организаторы называют популяризацию здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей.

Имя первой красавицы страны назовут 25 июля.

08:30, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
224
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#конкурс красоты\n#Москва