Уроженка Сарапула поборется за корону первой красавицы страны

Москва. Уроженка Сарапула представит Удмуртию в финале национального конкурса «Мисс Россия 2022». За корону первой красавицы страны поборется 22-летняя Валерия Беляева, сообщается на официальном сайте конкурса.

В Сарапуле Валерия училась в гимназии №18. Сейчас — студентка Высшей школы экономики. Как отмечают организаторы конкурса, своим жизненным кредо Валерия считает непрерывное самосовершенствование. Помимо основной учебы девушка изучает сферу здоровья в европейском университете долголетия и интересуется вопросами «зеленой» экономики, гендерного баланса и нового предпринимательства в России.

Отметим, в кастинге на конкурс «Мисс Россия 2022» участвовало около 150 тыс. красавиц из всех регионов страны. В финал вышли 25 лучших, среди них 12 блондинок, 12 брюнеток и одна рыженькая. Одной из задач конкурса организаторы называют популяризацию здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей.

Имя первой красавицы страны назовут 25 июля.