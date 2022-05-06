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В трамвае маршрута №2 в Ижевске сыграют песни Победы

10:10, 06 мая, 2022
Андрей Бирюков
В трамвае маршрута №2 в Ижевске сыграют песни Победы
10:10, 06 мая, 2022
Андрей Бирюков
153
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт\n#трамвай
Фото: ИА «Сусанин»
153
0

Желающих прокатиться на нём просят ориентироваться на расписание.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском трамвае сыграют песни Победы. Об этом сообщила пресс-служба ИжГЭТ. 

7 мая в одном из трамваев на маршруте №2 пройдёт акция «Споёмте, друзья!» — она посвящена 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках неё прозвучат песни военных лет. Исполнять их будут победители песенно-поэтического фестиваля «Зори Отечества». Пассажиров приглашают также принять участие в данной акции. 

Первый рейс патриотического трамвая отправится 7 мая в 11:13 с остановки «Буммаш». Маршрут №2 выбран неслучайно: его, несмотря на войну, открыли в городе в 1941 году.

Желающих попасть в музыкальный трамвай просят ориентироваться на расписание: 

Остановка «Буммаш», отправление в 11:13. 

Остановка «Улица Тимирязева», отправление в 11:20. 

Остановка «Магазин Океан», отправление в 11:32. 

Остановка «Центр», отправление в 11:40.  

Остановка «Улица Орджоникидзе», отправление в 11.49. 

Остановка «Улица Промышленная», отправление в 11:54. 

В обратном направлении:

Остановка «Улица Промышленная», отправление в 11:59. 

Остановка «Улица Орджоникидзе», отправление в 12.04. 

Остановка «Центр», отправление в 12:13.  

Остановка «Магазин Океан», отправление в 12:21. 

Остановка «Улица Тимирязева», отправление в 12:33. 

Остановка «Буммаш», отправление в 12:40.

10:10, 06 мая, 2022
Андрей Бирюков
153
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт\n#трамвай