В трамвае маршрута №2 в Ижевске сыграют песни Победы

Ижевск. Удмуртия. В ижевском трамвае сыграют песни Победы. Об этом сообщила пресс-служба ИжГЭТ.

7 мая в одном из трамваев на маршруте №2 пройдёт акция «Споёмте, друзья!» — она посвящена 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках неё прозвучат песни военных лет. Исполнять их будут победители песенно-поэтического фестиваля «Зори Отечества». Пассажиров приглашают также принять участие в данной акции.

Первый рейс патриотического трамвая отправится 7 мая в 11:13 с остановки «Буммаш». Маршрут №2 выбран неслучайно: его, несмотря на войну, открыли в городе в 1941 году.

Желающих попасть в музыкальный трамвай просят ориентироваться на расписание:

Остановка «Буммаш», отправление в 11:13.

Остановка «Улица Тимирязева», отправление в 11:20.

Остановка «Магазин Океан», отправление в 11:32.

Остановка «Центр», отправление в 11:40.

Остановка «Улица Орджоникидзе», отправление в 11.49.

Остановка «Улица Промышленная», отправление в 11:54.

В обратном направлении:

Остановка «Улица Промышленная», отправление в 11:59.

Остановка «Улица Орджоникидзе», отправление в 12.04.

Остановка «Центр», отправление в 12:13.

Остановка «Магазин Океан», отправление в 12:21.

Остановка «Улица Тимирязева», отправление в 12:33.

Остановка «Буммаш», отправление в 12:40.