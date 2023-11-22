Трамваи в Ижевске встали на улице Ленина между Халтурина и Бабушкина

Ижевск. Удмуртия. Служба энергохозяйства ИжГЭТ пытается восстановить движение трамваев на улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Из-за сложных метеорологических условий произошло налипание мокрого снега на несущий трос, что привело к повреждению контактной сети трамваев на перегоне между остановками "ул. Халтурина" и "ул. Бабушкина". Об открытии движения трамваев на данном участке мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее трамвайное сообщение оборвалось с микрорайоном Буммаш.

UPD: движение восстановлено