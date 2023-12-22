Водитель «Газели» в Ижевске решил проехать по трамвайным рельсам и застрял

Ижевск. Удмуртия. Очередной сбой в работе трамваев в Ижевске произошёл в микрорайоне Культбаза. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, с 15:32 нет движения трамваев 2, 7, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до магазина «Океан» в направлении Центра.

Причиной на этот раз стал автомобиль «Газель», водитель которого хотел проехать по трамвайным рельсам, а не воспользоваться автодорогой. В результате машина застряла на рельсах.

Напомним, накануне грузовик при повороте снёс опору контактной сети.

UPD: движение открыто в 16:25.

Движение было временно организовано:

2 маршрут:

Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Ленина - улица Промышленная.

С улицы Промышленной трамваи следуют по маршруту.

7 маршрут:

Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Карла Маркса - улица Кирова - Сквер металлургов.

Из Металлурга трамваи следуют по маршруту.

9 маршрут:

Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Московская.

С улицы Московской трамваи следуют по маршруту.