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Водитель «Газели» в Ижевске решил проехать по трамвайным рельсам и застрял

16:05, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Водитель «Газели» в Ижевске решил проехать по трамвайным рельсам и застрял
16:05, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Ижевск\n#трамвай\n#ИжГЭТ\n#ДТП
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
54
0

В результате оборвалось трамвайное сообщение между несколькими районами города.

Ижевск. Удмуртия. Очередной сбой в работе трамваев в Ижевске произошёл в микрорайоне Культбаза. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, с 15:32 нет движения трамваев 2, 7, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до магазина «Океан» в направлении Центра.

Причиной на этот раз стал автомобиль «Газель», водитель которого хотел проехать по трамвайным рельсам, а не воспользоваться автодорогой. В результате машина застряла на рельсах.

Напомним, накануне грузовик при повороте снёс опору контактной сети.

UPD: движение открыто в 16:25.

Движение было временно организовано:

2 маршрут:

Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Ленина - улица Промышленная.

С улицы Промышленной трамваи следуют по маршруту.

7 маршрут:

Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Карла Маркса - улица Кирова - Сквер металлургов.

Из Металлурга трамваи следуют по маршруту.

9 маршрут:

Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Московская.

С улицы Московской трамваи следуют по маршруту. 

16:05, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Ижевск\n#трамвай\n#ИжГЭТ\n#ДТП