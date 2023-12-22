Водитель «Газели» в Ижевске решил проехать по трамвайным рельсам и застрял

В результате оборвалось трамвайное сообщение между несколькими районами города.
Ижевск. Удмуртия. Очередной сбой в работе трамваев в Ижевске произошёл в микрорайоне Культбаза. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, с 15:32 нет движения трамваев 2, 7, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до магазина «Океан» в направлении Центра.
Причиной на этот раз стал автомобиль «Газель», водитель которого хотел проехать по трамвайным рельсам, а не воспользоваться автодорогой. В результате машина застряла на рельсах.
Напомним, накануне грузовик при повороте снёс опору контактной сети.
UPD: движение открыто в 16:25.
Движение было временно организовано:
2 маршрут:
Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Ленина - улица Промышленная.
С улицы Промышленной трамваи следуют по маршруту.
7 маршрут:
Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Карла Маркса - улица Кирова - Сквер металлургов.
Из Металлурга трамваи следуют по маршруту.
9 маршрут:
Буммаш - улица Халтурина - улица Ленина - Центр - улица Московская.
С улицы Московской трамваи следуют по маршруту.