В Ижевске больше часа трамваи не идут по улице Ленина из Автозавода в сторону центра

Причина — ДТП на перекрёстке с улицей Совхозной.
Ижевск. Удмуртия. Больше часа в Ижевске нет трамвайного движения по улице Ленина в из микрорайона Автозавода в сторону центра из-за ДТП. Как сообщила пресс-служба ИжГЭТ, трамваи встали в 14:33 в субботу, 2 декабря.
«Нет движения трамваев 5, 10, 12 маршрутов по улице Ленина (участок от улицы Халтурина до улицы Орджоникидзе в направлении Центра) по причине ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной», — говорится в сообщении.
Читатель «Сусанина» поделился фото в 15:30. Участники аварии всё ещё преграждают путь трамваям.
UPD: Движение трамваев возобновили в 16:34. Таким образом, из-за одного ДТП трамвайное сообщение с Восточным посёлком и Автозаводом было потеряно ровно на два часа.
Движение электротранспорта было временно организовано:
5 маршрут:
Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная. С ул. Огнеупорной трамваи следуют по своему маршруту.
10 маршрут:
Сквер металлургов - ул. Карла Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная (по маршруту №4).
12 маршрут:
Ул. Московская - ул. Магистральная - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная (по маршруту №3).