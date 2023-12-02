В Ижевске больше часа трамваи не идут по улице Ленина из Автозавода в сторону центра

Ижевск. Удмуртия. Больше часа в Ижевске нет трамвайного движения по улице Ленина в из микрорайона Автозавода в сторону центра из-за ДТП. Как сообщила пресс-служба ИжГЭТ, трамваи встали в 14:33 в субботу, 2 декабря.

«Нет движения трамваев 5, 10, 12 маршрутов по улице Ленина (участок от улицы Халтурина до улицы Орджоникидзе в направлении Центра) по причине ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной», — говорится в сообщении.

Читатель «Сусанина» поделился фото в 15:30. Участники аварии всё ещё преграждают путь трамваям.

UPD: Движение трамваев возобновили в 16:34. Таким образом, из-за одного ДТП трамвайное сообщение с Восточным посёлком и Автозаводом было потеряно ровно на два часа.



Движение электротранспорта было временно организовано:

5 маршрут:

Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная. С ул. Огнеупорной трамваи следуют по своему маршруту.

10 маршрут:

Сквер металлургов - ул. Карла Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная (по маршруту №4).

12 маршрут:

Ул. Московская - ул. Магистральная - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная (по маршруту №3).