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В Ижевске участились случаи задержек трамваев из-за припаркованных машин

14:05, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске участились случаи задержек трамваев из-за припаркованных машин
14:05, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
412
0
#трамвай\n#ограничение движения\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
412
0

Наиболее остро вопрос стоит для 2, 7 и 9 маршрутов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участились случаи задержек трамваев из-за машин, припаркованных вблизи линий. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Владельцы авто оставляют свой транспорт вблизи трамвайных путей, тем самым затрудняя проезд вагона. Наиболее остро вопрос стоит на перекрёстках улиц Ленина и Вадима Сивкова, Льва Толстого и Шишкина, а также Шишкина и Серова. Больше всего это сказывается на трамваях 2, 7 и 9 маршрутов.

Помимо этого, проблемы с движением возникают из-за водителей, объезжающих пробки по трамвайным путям.

«Уважаемые автомобилисты! Просим вас не препятствовать движению трамваев, в случаях ДТП своевременно убирать автомобили с трамвайных путей», — призвали сотрудники ИжГЭТ.

14:05, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
412
0
#трамвай\n#ограничение движения\n#Ижевск