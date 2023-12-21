Трамвайного сообщения с Автозаводом в Ижевске нет уже более часа

Ижевск. Удмуртия. Более часа трамваи в Ижевске не идут на Автозавод. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, с 12:03 из-за повреждения опоры контактной сети нет движения трамваев 10, 11, 12 маршрутов на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова.

Предприятие поделилось фотографией — выезжающий из лесополосы грузовик при повороте врезался в столб и накренил его. Служба энергохозяйства ИжГЭТ проводит восстановительные работы для открытия движения трамваев на улице 40 лет Победы.

Горожанам напомнили, что владельцы ежемесячных проездных на трамвай могут воспользоваться ими для оплаты проезда в троллейбусе.

Движение временно организовано:

10 маршрут:

Сквер металлургов – улица Карла Маркса – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – Воткинский переулок;

12 маршрут:

Улица Московская – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – Воткинский переулок.

Как сообщили «Сусанину» в ИжГЭТ, 11-й маршрут работает в часы пик, поэтому под данную задержку не попадает.