На перекрестке улиц Кирова и Песочной в Ижевске в выходные ограничат движение транспорта

Ижевск. Удмуртия. Для капремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова и Песочной в Ижевске на два дня ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

За выходные специалисты уложат 225 м новых рельсов.

Для проведения работ проезд перекроют с 00:00 22 июля до 00:00 24 июля. На улице Кирова ограничения установят на одной полосе от улицы 30 лет Победы до пересечения с улицей Песочной в сторону улицы Песочной. Проехать можно будет по второй полосе в сторону центра.

Также на два дня будет закрыто движение трамваев от магазина «Океан» до Сквера Металлургов. На время ремонта транспорт не будет ходить по маршрутам №1 и №7. На маршруте №9 в выходные увеличат количество трамваев, а транспорт, который ездит по маршруту №10, станет проезжать по улице Ворошилова, через улицу Ленина в Центр.

Водителей и пассажиров общественного транспорта просят заранее предусмотреть пути объезда.

Напомним, что на улице Кирова дорожники частично обновят проезжую часть.