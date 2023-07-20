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На перекрестке улиц Кирова и Песочной в Ижевске в выходные ограничат движение транспорта

12:10, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На перекрестке улиц Кирова и Песочной в Ижевске в выходные ограничат движение транспорта
12:10, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#трамвай\n#ограничение движения
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
240
0

На месте уложат новые трамвайные пути.

Ижевск. Удмуртия. Для капремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова и Песочной в Ижевске на два дня ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

За выходные специалисты уложат 225 м новых рельсов. 

Для проведения работ проезд перекроют с 00:00 22 июля до 00:00 24 июля. На улице Кирова ограничения установят на одной полосе от улицы 30 лет Победы до пересечения с улицей Песочной в сторону улицы Песочной. Проехать можно будет по второй полосе в сторону центра. 

Также на два дня будет закрыто движение трамваев от магазина «Океан» до Сквера Металлургов. На время ремонта транспорт не будет ходить по маршрутам №1 и №7. На маршруте №9 в выходные увеличат количество трамваев, а транспорт, который ездит по маршруту №10, станет проезжать по улице Ворошилова, через улицу Ленина в Центр. 

Водителей и пассажиров общественного транспорта просят заранее предусмотреть пути объезда. 

Напомним, что на улице Кирова дорожники частично обновят проезжую часть. 

12:10, 20 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#трамвай\n#ограничение движения