На улице Песочной в Ижевске подрядчик завершил первый этап капремонта трамвайных путей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске «ИжГорЭлектроТранс» завершил первый этап капремонта трамвайных путей на улице Песочной. Об этом сообщает пресс-служба муниципального предприятия.

Используя технологии анкерного крепления рельсов к шпалам подрядчик уложил 75 м новых рельсов около администрации Октябрьского района. Все работы велись ночью, чтобы минимально ограничить движение общественного транспорта.

В скором времени переезд на этом месте заасфальтируют.

Во время второго этапа трамвайные пути будут отремонтированы на перекрёстке улиц Кирова и Песочной. Рабочие уложат 225 м новой рельсошпальной решётки, а также полностью заменят балластовый слой.

Всего в 2023 году в Ижевске будут отремонтированы около 2 км трамвайных путей. В том числе работы запланированы на перекрёстках улицы Кирова с улицами Удмуртской и Коммунаров.