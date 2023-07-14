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На улице Песочной в Ижевске подрядчик завершил первый этап капремонта трамвайных путей

17:45, 14 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Песочной в Ижевске подрядчик завершил первый этап капремонта трамвайных путей
17:45, 14 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#трамвай\n#обновления
Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»
308
0

Рабочим осталось заасфальтировать участок.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске «ИжГорЭлектроТранс» завершил первый этап капремонта трамвайных путей на улице Песочной. Об этом сообщает пресс-служба муниципального предприятия.

Используя технологии анкерного крепления рельсов к шпалам подрядчик уложил 75 м новых рельсов около администрации Октябрьского района. Все работы велись ночью, чтобы минимально ограничить движение общественного транспорта. 

В скором времени переезд на этом месте заасфальтируют.

Во время второго этапа трамвайные пути будут отремонтированы на перекрёстке улиц Кирова и Песочной. Рабочие уложат 225 м новой рельсошпальной решётки, а также полностью заменят балластовый слой.  

Всего в 2023 году в Ижевске будут отремонтированы около 2 км трамвайных путей. В том числе работы запланированы на перекрёстках улицы Кирова с улицами Удмуртской и Коммунаров.

17:45, 14 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#трамвай\n#обновления