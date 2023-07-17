В Ижевске частично отремонтируют улицу Кирова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут дорожно-восстановительные работы на улице Кирова. Ремонт магистрали запланирован на участке от улицы Песочной до Удмуртской, сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожники отфрезеруют изношенное покрытие проезжей части, частично обновят основание дороги, заменят бордюры, положат два слоя нового асфальта, отремонтируют тротуары. На реконструкцию из республиканского бюджета выделено более 200 млн рублей.

Параллельно предприятие ИжГЭТ проведет ремонт около 600 метров трамвайных путей на пересечении улицы Кирова с Песочной, Коммунаров и Удмуртской. Кроме того, на участке от республиканского музея изобразительных искусств до главпочтамта на правой стороне дороги по ходу движения в городок Металлургов будет проведена реконструкция ливневой канализации. Открытым способом здесь будет оборудован коллектор диаметром 1,2 метра.

Администрация Ижевск уведомляет горожан, что во время ремонтных работ возможны перерывы в расписании трамваев, а также ограничения движения транспорта по улице Кирова.