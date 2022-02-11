Старт Всероссийских любительских игр в Удмуртии и безрезультатные переговоры «нормандской четверки»: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Удачи всем, кто сумел сохранить хорошее настроение и самочувствие до конца рабочей недели, кому нездоровится – поправляйтесь ударными темпами. Утро пятницы встречаем подборкой добротных новостей, поехали.

Жаркие, зимние, наши

В Ижевске стартовали II Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей. Церемония открытия состоялась 10 февраля в спортивном комплексе имени Г. А. Кулаковой, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Сигналом к старту соревнований стало зажжение символического огня всероссийской любительской олимпиады. Эта честь выпала многократному победителю Первенства России среди спортсменов любителей екатеринбуржцу Анатолию Мижейкину и представительнице Удмуртии, трехкратному призеру чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров Екатерине Воронцовой.

В состязаниях принимают участие спортсмены из 34 регионов России. Они будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне, сноубординге, керлинге и зимнем троеборье.

Посмотрели, удивились

Гости из Якутии побывали в удмуртской «Деревне будущего». Делегация Республики Саха побывала в деревне Пихтовка Воткинского района. Об этом глава муниципалитета Илья Прозоров сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».

Напомним, пилотный проект «Деревня будущего» был реализован в Пихтовке в 2021 году. Здесь открыли первый в республике цифровой медпункт, переоборудовали школу и сельский культурный центр, благоустроили центральный сквер, провели капитальный ремонт детского сада.

Планируется, что в 2022 году «Древней будущего» станут Старые Быги в Шарканском районе. Здесь проходит ежегодный этно-гастрономический фестиваль «Быг-Быг». В деревне полностью обновят 7 социальных объектов.

Нулевой результат

Переговоры «нормандской четверки» по урегулированию вооруженного противостояния Украины и непризнанных республик ДНР и ЛНР закончились с нулевым результатом. Украинская сторона даже отказалась цитировать при разработке итогового заключения Минские соглашения, которые являются базовыми для разрешения конфликта. Об этом пишут «Известия», приводя слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

Совещание «нормандской четверки» в лице представителей России, Германии, Украины и Франции начались в Берлине в четверг, 10 февраля, и продолжались почти 9 часов.

«Пытались согласовать итоговое заявление переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились, что нормандский формат во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации Минских соглашений. Нормандский формат — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — сообщил Козак.

Хватай мешки, вокзал отходит

Тем временем глава Белого дома призвал всех граждан США, которые находятся на Украине, покинуть эту страну. Об этом пишет «Интерфакс».

«Американские граждане должны уехать сейчас» – заявил Джо Байден в интервью каналу NBC News. Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины «имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире».

Также Байден отметил, что президент России Владимир Путин «на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах».

Президент США сообщил, что Вашингтон не станет направлять на Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для начала новой глобальной войны.