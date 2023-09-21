Алиев принес извинения за гибель российских миротворцев

Баку. Азербайджан. Президент Азербайджана вышел на связь с российским коллегой. В разговоре с Владимиром Путиным Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели в Нагорном Карабахе российских миротворцев, сообщает пресс-служба Кремля.

Азербайджанский лидер пообещал, что виновные будут установлены и наказаны. Следственные органы двух стран уже ведут совместную работу. Также Ильхам Алиев намерен оказать материальную помощь семьям погибших. Также во время телефонной беседы обсуждалась ситуация в регионе.

Напомним, 20 сентября в Нагорном Карабахе был обстрелян автомобиль с российскими миротворцами. Военнослужащие погибли.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в регионе для восстановления конституционного строя. Обстрелам подверглись позиции армии обороны Нагорно-Карабахской республики (по версии Баку – подразделения армянских вооруженных сил). На следующий день при посредничестве командования российского миротворческого контингента обе стороны конфликта договорились о полном прекращении огня и расформировании вооруженных отрядов НКР.

В Минобороны Азербайджана пообещали остановить антитеррористическую операцию. На 21 сентября в городе Евлахе назначена встреча с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции региона.

В Ереване с 19 сентября проходят митинги с требованиями помощи жителям непризнанной республики Арцах (Нагорный Карабах) и отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В парламенте Армении заявили о подготовке к импичменту главы правительства.

В МИД России напомнили, что власти Армении на саммитах под эгидой Евросоюза в октябре 2022 и мае 2023 года признали Нагорный Карабах частью Азербайджана.