Условие для прекращения боевых действий в Карабахе назвал Алиев

Баку. Азербайджан. Военные действия в Нагорном Карабахе будут остановлены, когда находящиеся в регионе Вооруженные силы Армении прекратят вооруженное сопротивление и будут расформированы. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт администрации Белого Дома.

Госсекретарь США провел телефонный разговор с азербайджанским лидером. Он призвал к прекращению огня и заявил о поддержке переговоров между Баку и армянами Карабаха.

Алиев в свою очередь сообщил, что те отказываются от диалога, несмотря на неоднократные приглашения.

Блинкен также вышел на связь с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Госсекретарь заверил его в поддержке со стороны США и выразил глубокую обеспокоенность ситуацией.

Добавим, на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе миротворцы США с 11 сентября проводят совместные с Арменией военные учения Eagle Partner 2023. В Пентагоне заверили, что они завершатся в ранее намеченные сроки – 20 сентября, передает RT.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории самопровозглашенной республики Арцах (Нагорный Карабах). Сообщалось, в частности, об ударах по позициям армянских военных.

Как рассказал омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, в морги Степанакерта 19 сентября доставили около 30 погибших в результате ударов азербайджанской армии, более 200 человек ранены, пишет «Интерфакс».

Ереван отрицает наличие своих вооруженных сил в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении заключенных ранее договоренностей.

Тем временем в Ереване начались протесты. Участники обвиняют Пашиняна в предательстве и требуют признания республики Арцах. Активисты перекрыли ряд улиц и площадей, также они митинговали возле посольства России.